Теплосеть начали менять в Кронштадте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более полутора километров теплосетей начали заменять в Кронштадте. Трубы начали резать в районе 51-го квартала. Там обновят сети для десяти зданий. Вместо старых труб, которые проложили в далеком 1996 году, установят современные энергоэффективные трубопроводы. В пресс-службе «Теплосети» уточнили, что за последние пять лет в 51-м квартале слишком часто происходили прорывы – всего насчитали более 40 нарушений. Терпение у теплоэнергетиков в конечном счете тоже лопнуло.

Адреса работ. Фото: t.me/tek_teploset

- Из-за нарушений на старой сети в 51-м квартале не раз ограничивалась подача воды на время ремонта. Новые трубы – энергоэффективные, они прослужат более 30 лет. Сейчас специалисты проложили уже 68 процентов временных сетей, это 250 из 369 метров. Далее энергетики начнут монтировать основные сети, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Добавим, что прокладку труб в Кронштадте закончат в 2026 году. Тем временем по всему Петербурга начались отключения горячей воды в домах на время теплоиспытаний. Напоминаем, что узнать, когда отключат ваш дом и надолго ли, можно узнать из материала по ссылке.