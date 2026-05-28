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НовостиДом. Семья28 мая 2026 10:52

Психолог рассказала, чем полезно мурлыканье кота

Психолог Софья Сулим: Мурлыканье кота полезно для здоровья пенсионеров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Мурчание котов - очень полезно.

Мурчание котов - очень полезно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Те, кто еще не ушел в отпуск, наверняка сталкиваются с проблемами выгорания и усталости на работе. Но есть средство, которое может точно успокоить нервы – мурлыканье кота. Об этом в интервью URA.RU рассказала кандидат социологических наук и психолог Софья Сулим. По словам эксперта, кошки в целом обладают целебными свойствами, потому что тонко замечают чувства человека.

- Их мурлыканье находится на таком диапазоне, которое способно оказать целебное воздействие на пожилого человека, поэтому этих питомцев называют антидепрессантами. Они помогают спастись от одиночества и жить в гармонии. Мурлыканье успокаивает нервную систему и повышает положительные эмоции, - цитируют психолога в информагентстве.

А зачем кошки мурлычут? Все просто, объясняет эксперт, - так они проявляют заботу о хозяине, поддерживают его да и сами «кайфуют» от обстановки.