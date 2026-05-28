Петербуржец предстанет перед судом за выброшенные во дворе химикаты

В канистрах находились вещества I–V классов опасности. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины, который выбросил химикаты в обычный мусор. Дело передано в Красногвардейский суд.

В начале июня 2025 года мужчина перевозил 11 пластиковых канистр с химическими веществами. Вместо того чтобы сдать их на утилизацию, он просто выбросил контейнеры на обычную мусорную площадку во дворе жилых домов. И сделал это под видом твердых коммунальных отходов.

- Экспертиза показала: в канистрах находились вещества I–V классов опасности. Это высшая и другие категории риска. Такие отходы угрожают здоровью жителей и окружающей среде. Химикаты могли отравить почву, воду и воздух во дворе, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

К счастью, опасный груз вовремя заметили. Экологическая аварийная служба изъяла все канистры и отправила на утилизацию. Ранее мужчина не был судим.