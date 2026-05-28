Черного нерпенка спасли с каменистого побережья Ладоги

Туристы сначала связались с волонтерами, а лишь после консультации стали помогать. Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Туристы нашли на берегу Ладоги истощенного детеныша нерпы и спасли его. Теперь он будет проходить реабилетацию в Репино, сообщили в пресс-службе Фонда друзей балтийской нерпы.

- Малыша с черным окрасом случайно нашли на скалистом берегу Ладожского озера в Карелии, недалеко от поселка Сорола. Обессиленный нерпенок выглядел удручающе, поэтому туристы сразу связали с волонтерами, - рассказали в Фонде.

Туристов попросили снять нерпенка на видео, чтобы оценить его состояние. Посмотрев запись, специалисты объяснили, как действовать до их приезда. Люди вынесли детеныша с труднопроходимого участка побережья к дороге. Там они вырыли в песке яму, положили туда нерпочку и стали поливать ее водой - так они поддерживали нормальную температуру тела животного и спасали его от перегрева.

Через некоторое время к месту прибыла машина с волонтерами. Малыша уложили на переднее сиденье, и он проспал всю дорогу до реабилитационного центра в Репино. Теперь нерпу будут лечить, кормить и готовить к возвращению в дикую природу.