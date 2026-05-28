Отказ от завтрака негативно сказывается не только на пищеварении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам рассказали, почему необходимо регулярно завтракать. Кандидат медицинских наук и доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко предупредил, что регулярный пропуск завтрака может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инфаркт и инсульт. Это также может повлиять на массу тела и увеличить риск развития сахарного диабета.

По словам врача, отказ от завтрака негативно сказывается не только на пищеварении, но и на работе других органов. Для поддержания здоровья кишечника важно употреблять достаточное количество пищевых волокон, соблюдать питьевой режим и вести активный образ жизни.

- Для многих людей утренний кофе заменяет полноценный завтрак, однако полагаться только на этот напиток для поддержания пищеварения не рекомендуется. Кофеин тонизирует и обладает легким мочегонным эффектом, но для нормальной работы кишечника необходим полноценный прием пищи, - отметил Карпенко в своем интервью NEWS.ru.