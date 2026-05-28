Туристы потратили 50,5 млрд рублей в СЗФО за первые три месяца 2026 года

Жители России совершили 4,8 миллиона поездок в регионы СЗФО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители России совершили 4,8 миллиона поездок в регионы Северо-Западного федерального округа за первый квартал 2026 года и потратили на них 50,5 миллиарда рублей. Особенно популярными оказались Петербург и Ленинградская область, на которые пришлось более трех четвертей всего турпотока округа. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ТАСС.

- Средний возраст туриста в СЗФО составляет 44 года, но значительную часть потока составляют как молодые люди до 34 лет, так и путешественники старше 55 лет, - уточнило агентство.

К слову, женщины путешествуют активнее мужчин: их доля в общем турпотоке округа превышает 55 процентов.

Туристы в среднем тратили около 2,2 тысячи рублей в день на текущие расходы, не считая затрат на дорогу и проживание. Самые высокие средние дневные траты зафиксированы в Калининградской области, Карелии и Мурманской области.