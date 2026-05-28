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НовостиОбщество28 мая 2026 12:09

Лудоман из Петербурга выкрал у работодателя 100 тысяч рублей и поставил на спорт

Мужчина несколько месяцев залезал в сейф, пользуясь служебным положением
Регина МАРИНЕЦ
Все деньги парень проиграл.

Все деньги парень проиграл.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Администратор ресторана на Василеостровском проиграл в ставках 100 тысяч рублей, которые выкрал из сейфа на работе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

С марта по апрель парень регулярно залезал в сейф. Он использовал свое служебное положение, чтобы незаметно вынимать оттуда наличные. Сначала, вероятно, хотел просто попытать удачи. Но после первого проигрыша решил отыграться, а потом втянулся.

- Каждый раз он надеялся на выигрыш. Но ставки не приносили денег, а только забирали чужие. В какой-то момент «дыру в бюджете» обнаружили и насчитали убыток более 100 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Теперь дело администратора рассмотрит Василеостровский районный суд. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Мужчине грозит наказание за присвоение чужого имущества с использованием служебного положения.