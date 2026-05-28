Снег выпал в Карелии в конце мая

Кто-то воспринял смену погоды как шутку природы и даже слепил снеговика. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Зима внезапно нагрянула в Карелю в конце мая. Сильный снегопад пошел примерно в три часа ночи, а к утру 28 мая улицы побелели. Об этом сообщила пресс-служба «Карелинформ».

- Первыми удар погоды на себе почувствовали цветы. Местные жители заметили, что часть тюльпанов и одуванчиков не пережила резкое похолодание. Нежные бутоны просто полегли под снежным покровом, - добавило издание.

Но не все расстроились. Кто-то воспринял смену погоды как шутку природы и даже слепил снеговика. Зимняя картинка посреди весны подняла настроение некоторым горожанам.

В выходные температура поднимется до +12 на севере и до +17 на юге. Полностью без осадков не обойдется - местами пройдут короткие дожди. На новой неделе станет еще теплее: днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Синоптики пока не обещают резких похолоданий.