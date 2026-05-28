Заросший сорняками участок может стоить владельцу денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дачникам объяснили, за какие участки могут оштрафовать в Петербурге. С 1 сентября 2025 года в силу вступили четкие критерии для определения заброшенности земельного участка. Как сообщила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталии Пшеничниковой, участок будет считаться заброшенным, если более половины его площади покрыто мусором, который не убирается более года, или если более половины территории заросло сорняками высотой более одного метра либо дикими деревьями.

- Также признаком заброшенности будет отсутствие зарегистрированного жилого строения на участке для ИЖС в течение семи и более лет или наличие полуразрушенных строений без признаков ремонта, - уточнила Пшеничникова в своем интервью NEWS.ru.

С 2026 года владельцам, которые не используют свои земли более трех лет, грозят штрафы. В случае систематического игнорирования предписаний возможно изъятие участка через суд, однако это крайняя мера, применяемая после серии предупреждений.