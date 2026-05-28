Пьяная женщина укусила полицейского за руку во время досмотра в Приозерске

Обвинительное заключение уже утверждено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Женщина ответит перед судом Ленобласти за то, что пьяной укусила полицейского. Об этом сообщил Piter.TV.

В Ленинградской области завершили расследование дела 40-летней местной жительницы. В апреле она перебрала с алкоголем и столкнулась с правоохранителями. Во время личного досмотра она неожиданно укусила за руку сотрудника ОМВД России по Приозерскому району.

- Хотя укус никак не сказался на здоровье полицейского, женщине все же предстоит ответить перед законом. Ее действия квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти, - пишет издание.

Следователи собрали достаточно доказательств. Обвинительное заключение уже утверждено. Материалы дела отправили в суд. Теперь нарушительнице предстоит ответить за свой поступок перед законом. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.