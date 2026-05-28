Более 1,8 тысячи человек пострадало от укусов клещей за неделю в Петербурге

Чаще всего петербуржцы сталкиваются с клещами в Пушкинском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Более 1,8 тысячи человек пострадали от укусов клещей за неделю в Петербурге и Ленобласти. С 21 по 27 мая в больницы регионов поступило 1 820 обращений из-за укусов клещей. Из них 61,5 процентов - в Петербурге, 38,5 процентов - в Ленинградской области. Среди пострадавших 17 процентов - дети. Об этом сообщила пресс-служба Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге чаще всего клещи нападали в Пушкинском, Курортном и Выборгском районах. В области – в Тихвинском, Всеволожском и Волховском районах.

- Более 71 тысячи петербуржцев и свыше 43 тысяч жителей области прошли вакцинацию против клещевого энцефалита, - отметили в пресс-службе ведомства. Специалисты подчеркивают, что завершить полный курс прививок необходимо не менее чем за две недели до посещения неблагополучных районов.

При обнаружении клеща на себе или близком человеке следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Снятого клеща обязательно передайте в лабораторию для анализа на наличие инфекций.