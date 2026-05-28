Президента «Локомотива» сделают почетным гражданином Ярославской области

Ярославский клуб дважды стал обладателем Кубка Гагарина за последние два года под руководством Гагарина. Фото: yarnews.net

Ярославская областная дума поддержала инициативу губернатора Михаила Евраева о присвоении президенту хоккейного клуба «Локомотив» Юрию Яковлеву звания почетного гражданина Ярославской области. Это решение было принято на пленарном заседании 28 мая. Об этом сообщил yarnews.net.

- За присвоение звания проголосовали 31 депутат и только трое воздержались. Юрий Яковлев был отмечен за выдающиеся достижения в сфере развития спорта, высокий профессионализм и вклад в улучшение жизни жителей региона, - отметило агентство.

К слову, именно под руководством Юрия Николаевича ярославский клуб дважды стал обладателем Кубка Гагарина за последние два года. В текущем сезоне «Локомотив» установил новый рекорд России, одержав победы как основная, так и молодёжная команды.

Окончательное решение о присвоении звания Юрию Яковлеву предстоит принять губернатору. Почетным гражданам Ярославской области вручают специальный нагрудный знак с гербом региона, фианитами и в виде восьмиконечной звезды, диплом, а также предоставляют меры социальной поддержки и ежемесячную материальную помощь из областного бюджета.