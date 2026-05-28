Всмотритесь в эту фотографию: СК ищет жертв петербуржца, обвиняемого в педофилии

Предположительно, мужчина орудовал в Приморском районе. Фото: https://t.me/gsuskrf_spb

СК ищет жертв петербуржца, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу. На данный момент, правоохранители расследуют уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Предположительно, мужчина орудовал в Приморском районе.

Ранее мужчину отправили в СИЗО по решению следствия.

- ГСУ СК России по Санкт-Петербургу призывает: если у вас есть информация о других преступлениях, совершённых обвиняемым, или вы пострадали от его действий, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8(812) 340-50-34 или по адресу: Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 31-б, - уточняет пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее ФСБ задержала петербуржца, который оправдывал теракт в «Крокусе» и создал сайт с детским порно. Мужчина выкладывал видео, где насилуют маленьких детей.