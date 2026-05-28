Более двух тысяч петербургских студентов приняли участие в форуме «Вместе в карьеру». Фото: пресс-служба Президентской академии в Санкт-Петербурге.

Свыше двух тысяч студентов, 30 компаний и десятки государственных структур – именно при таком стечении слушателей проходил форум «Вместе в карьеру», организатором которого выступила Президентская академия в Санкт-Петербурге.

В ходе панельных дискуссий участники обсудили вопросы государственной службы, юридической карьеры и предпринимательства. Ключевой темой форума стал переход от установки на «быстрый успех» к долгосрочной профессиональной ответственности и работе на благо государства.

В Академии работа по профориентации ведется с первого курса: для студентов выстроена экосистема карьерных возможностей. Данная практика уже заинтересовала Минобрнауки России, где планируют распространить её на другие вузы страны.

- Форум «Вместе в карьеру» - это пространство живого диалога о том, как выстраивать профессиональную траекторию в интересах служения Отечеству. Карьера — это не только личный успех, но и вклад в общее дело, - отметил директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков.