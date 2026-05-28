В Петербурге усилят движение автобусов к кладбищам на Троицу 30 и 31 мая

30 и 31 мая будут назначены дополнительные электрички по Финляндскому направлению. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге увеличат количество общественного транспорта к кладбищам в Троицкую родительскую субботу и День Святой Троицы 30 и 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Для посещения Южного кладбища можно будет воспользоваться автобусами №№ 2М, 108, 147, 195, 377.

- К Северному кладбищу будут ходить автобусы №№ 221 и 398. К кладбищу при крематории - автобусы №№ 80, 123, 138 и 178, к Казанскому кладбищу - автобус № 382. До Иликовского кладбища можно доехать на автобусе № 347, а до Иоанновского - на автобусе № 446, - рассказали в пресс-службе комитета.

Движение автобусов по маршрутам №№ 138, 195, 347, 382, 398 и 446 будет увеличено на 27 единиц в период с 30 по 31 мая.

Также на Южном кладбище будет запущен экспресс-маршрут № 2М, который начнёт движение от станции метро «Московская». В день будет работать 28 автобусов.

Кроме того, 30 и 31 мая будут назначены дополнительные электрички по Финляндскому направлению.