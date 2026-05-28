Более 750 аварийных домов отремонтировали в Петербурге за последние 10 лет

В здании, построенном в 1858 году, ранее уже проводился капитальный. Фото: gov.spb.ru

С 2014 по 2025 год в Петербурге провели капитальный ремонт аварийных конструкций в 774 многоквартирных домах, что позволило ликвидировать 897 аварийных зон. Однако не все работы были выполнены в срок. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета. Председатель Жилищного комитета Денис Удод провел инспекцию одного из домов на Большой Подьяческой улице, дом 23, литера А.

- В здании, построенном в 1858 году, ранее уже проводился капитальный ремонт систем горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и аварийных конструкций (в 2017, 2020 и 2021 годах). Общая стоимость предыдущих работ превысила 21 миллион рублей, - уточнили в пресс-службе комитета.

В 2023 году подрядная организация начала работы по капитальному ремонту аварийных конструкций, однако на данный момент работы на объекте приостановлены, а договор с подрядчиком был расторгнут из-за нарушения графика.

Фонд капитального ремонта пересчитывает смету и корректирует проект, учитывая уже выполненные работы и выявленную новую аварийную зону. Новый договор с подрядчиком будет заключён до ноября 2026 года, и ремонт продолжится.

Жилищный комитет совместно с Аварийно-восстановительной службой и управляющей компанией еженедельно проводит мониторинг технического состояния дома, чтобы предотвратить возможные ухудшения.