Индекс промышленного производства в Петербурге вырос на 5 процентов за четыре месяца 2026 года

ИПП в Петербурге выросло на 5 процентов за четыре месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые четыре месяца 2026 года индекс промышленного производства в Петербурге достиг показателя 105 процентов, превысив средний уровень по России на 4,3 процентных пункта. Особенно заметен рост в обрабатывающем секторе: здесь показатель составил 105,9 процента, что выше общероссийского уровня на 5,6 процентных пунктов. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

- Высокие темпы роста наблюдаются в высокотехнологичных отраслях. Производство электрического оборудования увеличилось на 19,4 процента, лекарственных средств и материалов - на 14,5 процентов, а машин и оборудования - на 3 процента, - отметил Поляков.

Положительные результаты также продемонстрировали в обработке древесины и производстве изделий из дерева (рост в 2,4 раза), производстве бумаги и бумажных изделий (рост в 1,6 раза) и производстве готовых металлических изделий (рост в 1,5 раза).

Общий объем отгруженной продукции петербургских предприятий за этот период составил 1,4 триллиона рублей, что на 4,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.