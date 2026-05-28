Исторический дом купцов Калязиных восстановят в Старой Ладоге

После реставрации в доме откроют музей. Фото: lenobl.ru

Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия на Варяжской улице получил одобрение ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Здание является частью «Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника». Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Речь идет о возрождении утраченного деревянного дома семьи Калязиных. Это часть исторической застройки Варяжской улицы, которая начала формироваться как купеческая еще в конце XVIII века.

- Дом пострадал от пожара в 2019 году, теперь его планируется восстановить. Проект предусматривает сохранение исторического облика здания. Архитекторы восстановят внешний вид дома, укрепят исторические элементы цокольной части, отремонтируют каменную и кирпичную кладку, а также воссоздадут декоративные элементы фасадов: резные наличники и карнизы, - отметили в пресс-службе.

После завершения реставрации здание будет приспособлено для музейного использования, что позволит сохранить память о прошлом региона и сделать её доступной для туристов и жителей области.