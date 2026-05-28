Экс-тренер сборной России назвал возможные сроки возвращения хоккеистов на международные турниры

У сборной России есть шанс попасть на турниры в сезоне 2027 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что у российских хоккеистов появились шансы на возвращение к международным соревнованиям. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам специалиста, поводом для осторожного оптимизма стало решение дисциплинарного органа Международная федерация хоккея, который аннулировал прежнее решение о недопуске российских сборных к турнирам сезона-2026/27.

- Решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея дает нам надежду на пересмотр санкций в отношении наших спортсменов. Но я не уверен, что нас допустят со следующего сезона. Скорее всего, это произойдет в сезоне-2027/28, - сообщил Владимир Плющев.

Тренер отметил, что международный календарь соревнований, вероятно, уже сформирован, поэтому оперативного возвращения ожидать не стоит. При этом он выразил уверенность, что ситуация постепенно меняется в пользу российских и белорусских спортсменов.

- Заканчиваются глупости в отношении российских и белорусских хоккеистов, принятые карликовыми хоккейными государствами типа стран Балтии, Польши и прочими. Мы можем рассчитывать на возвращение наших хоккеистов на международную арену, - заявил Плющев.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный орган IIHF признал недостаточными аргументы о продлении отстранения российских команд по соображениям безопасности.

Напомним, российские хоккейные команды были отстранены от большинства международных турниров после решения IIHF в 2022 году. С тех пор вопрос возвращения сборной России регулярно обсуждается как в спортивных кругах, так и среди болельщиков.