Люся Чеботина заявила, что помогла Любови Успенской вернуться в радиоэфир

Молодая артистка решила вмешаться в ситуацию и лично добивалась того, чтобы композиции старшей коллеги появились в эфире. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Люся Чеботина рассказала о давнем конфликте с Любовь Успенская и заявила, что когда-то помогла исполнительнице шансона попасть в эфир крупной радиостанции. Об этом сообщает «Петербург2».

По словам Чеботиной, несколько лет назад Успенская столкнулась с трудностями при ротации своих песен на радио. Молодая артистка решила вмешаться в ситуацию и лично добивалась того, чтобы композиции старшей коллеги появились в эфире.

- Мне пришлось спорить с руководством радиостанции, чтобы песни Любови Успенской начали ставить в эфир, - рассказала Люся Чеботина.

Певица отметила, что в итоге композиции исполнительницы все же попали в ротацию, однако благодарности за помощь она так и не дождалась. Более того, по словам Чеботиной, со временем отношения между артистками только ухудшились.

Сейчас, как утверждает певица, она регулярно сталкивается с критикой и резкими высказываниями со стороны Успенской. Артистка призналась, что не понимает причин подобного отношения.

- Для меня успех - это не скандалы, а полные залы, слушатели и премии, - подчеркнула Чеботина.

Конфликт между певицами стал публичным после того, как Любовь Успенская негативно высказалась о коллеге в одном из интервью. Исполнительница шансона заявила, что испытывает раздражение по отношению к Чеботиной и считает ее неблагодарной.