В Петербурге задержали группировку, торгующую этиловым спиртом. Фото: пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Петербурге прикрыли нелегальный канал поставки и реализации алкоголя. Группа мужчин занимались нелегальной поставкой и сбытом этилового спирта, алкогольной продукции и товаров, содержащих спирт, с использованием поддельных торговых марок. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Силовики вместе с полицией остановили деятельность преступной группировки. А также нашли и изъяли 63 тысячи литров этилового спирта, 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, две производственные линии для розлива, несколько грузовых автомобилей. Общая стоимость изъятого превышает 70 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемые в участии в преступной схеме задержаны. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для них. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, - рассказала в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.