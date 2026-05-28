Петербуржец напал на любовницу с ножом, а после попытался зашить ей раны

Мужчина напал на свою любовницу с ножом в Петербурге и оказался в СИЗО. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина напал на свою любовницу с ножом, а после попытался зашить ей раны. Правда, от СИЗО это Сергея* все равно не спасло. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга 4 октября 2025 года, когда пара повздорила на почве «знакомого» девушки, который склонял Настю* к воровству из магазина. Однако в суде прозвучало две версии развития конфликта.

По словам Сергея, он сидел дома и ждал Настю с работы. Девушка говорила, что уже едет домой, но приехала позже обычного. Уже дома она поведала Сергею, что задержалась из-за общения со знакомым, который, якобы и склонял девушку к воровству. Сергею такой расклад не понравился, а потому он схватил провод и начал избивать Настеньку. После он угрожал ей молотком и гаечным ключом, но тут... позвонила жена Сергея. И пара отправилась к ней. Уже в пути Сергей набросился на Настю с ножом и нанес ей пять ударов. В квартире супруги, он заметил кровь и попытался исправить ситуацию.

А вот по версии Насти, все случилось из-за того, что она не принесла Сергею запрещенные вещества и отказалась их доставать.

- Сергей признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый будет находиться под стражей до 26 июля, - рассказали в Объединенной пресс-службе городских судов.

* - прим. редакции - все имена изменены