В центре Петербурга временно ограничат движение из-за фестиваля с 31 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль в Петербурге сузит участок Садовой улицы почти на неделю. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту. В связи с проведением фестиваля «Т-Двор» введут временные ограничения движения для автомобилей. Так, с полуночи до 23:59 31 мая в Щепяном переулке будет запрещено останавливаться.

С полуночи до 23:59 1 июня нельзя будет останавливаться на Садовой улице на участке от набережной Крюкова канала до Никольского переулка и на набережной Крюкова канала от Садовой до Щепяного переулка. С 6:00 1 июня до 23:59 6 июня на этих же участках Садовой улицы и набережной Крюкова канала будет сужена проезжая часть.

С полуночи 31 мая до 23:59 9 июня в Щепяном переулке полностью перекроют движение.

- Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом вводимых ограничений, - отметили в пресс-службе комитета.