Выявляет все подряд: Мурманские студенты столкнулись с проблемой при проверке дипломов на ИИ-контент

Изначально сервис были создан, чтобы проверять текст на уникальность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские студенты начались сталкиваться с тем, что антиплагиат-сервисы стали обнаруживать ИИ-контент в дипломных работах даже тогда, когда автор его не использовал, пишет b-port.com.

- Половина теоретической части моего диплома - это термины, их расшифровка, подробное описание. При проверке у меня получилось 17% ИИ-контента. Но это текст, который я брал из научных работ, - рассказал информагентству один из студентов Мурманского арктического университета.

Отметим, что для допуска к защите этот показатель должен составлять 0%. Однако, по словам студентов, сервис может засчитать за ИИ даже название столбцов в таблице и наименование министерства на титульнике. При этом каждый раз сервис помечает разные части текста как ИИ-контент, а каждая проверка стоит денег: до 8 тысяч символов бесплатно, а потом 690 рублей и 1690 в зависимости от объема.

Накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что из-за развития ИИ вместо дипломных работ могут ввести устный экзамен, который «позволит объективно оценить реальные знания студента», сообщает ТАСС.