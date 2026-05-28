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НовостиОбщество28 мая 2026 19:51

Выявляет все подряд: Мурманские студенты столкнулись с проблемой при проверке дипломов на ИИ-контент

Мурманские студенты пожаловались на сервисы, проверяющие их дипломы на ИИ
Любовь ШЕВЧУК
Изначально сервис были создан, чтобы проверять текст на уникальность.

Изначально сервис были создан, чтобы проверять текст на уникальность.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские студенты начались сталкиваться с тем, что антиплагиат-сервисы стали обнаруживать ИИ-контент в дипломных работах даже тогда, когда автор его не использовал, пишет b-port.com.

- Половина теоретической части моего диплома - это термины, их расшифровка, подробное описание. При проверке у меня получилось 17% ИИ-контента. Но это текст, который я брал из научных работ, - рассказал информагентству один из студентов Мурманского арктического университета.

Отметим, что для допуска к защите этот показатель должен составлять 0%. Однако, по словам студентов, сервис может засчитать за ИИ даже название столбцов в таблице и наименование министерства на титульнике. При этом каждый раз сервис помечает разные части текста как ИИ-контент, а каждая проверка стоит денег: до 8 тысяч символов бесплатно, а потом 690 рублей и 1690 в зависимости от объема.

Накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что из-за развития ИИ вместо дипломных работ могут ввести устный экзамен, который «позволит объективно оценить реальные знания студента», сообщает ТАСС.