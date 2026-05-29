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НовостиОбщество29 мая 2026 4:23

Дом купцов Калязиных в Старой Ладоге восстановят после пожара

Специалисты восстановят облик дома XIX века
Регина МАРИНЕЦ
Дом купцов Калязиных серьезно пострадал при пожаре семь лет назад. Фото: Александр Дрозденко

Дом купцов Калязиных серьезно пострадал при пожаре семь лет назад. Фото: Александр Дрозденко

В Старой Ладоге восстановят дом купцов Калязиных, сгоревший в 2019 году. Проект реставрации уже одобрила «Леноблгосэкспертиза». Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Специалисты восстановят облик дома XIX века. Сохранят старинные конструкции цоколя, приведут в порядок каменную и кирпичную кладку. Заново создадут резные наличники, карнизы и другие элементы фасада - те самые детали, которые делают старую купеческую улицу уникальной. После реставрации здание снова включат в жизнь музея-заповедника.

- Дом купцов Калязиных серьезно пострадал при пожаре семь лет назад. До этого здесь размещалась экспозиция о купеческом быте Ладоги конца XIX - начала XX века, - сообщили в региональной администрации.

Варяжская улица, где стоит исторический дом, формировалась как купеческая еще с конца XVIII века. Именно такие дома создают тот живой исторический ландшафт, ради которого люди едут в Старую Ладогу.