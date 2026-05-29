Алкомаркет в контейнере накрыли на стоянке грузовиков в Шушарах

Продавцом оказался 21-летний молодой человек. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Подпольный алкомаркет нашли на стоянке для грузовиков на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Спиртное продавали прямо из грузового контейнера. В ассортименте подпольного магазина была водка известных марок, а также чистый спирт. Причем опасную жидкость разлили по канистрам и замаскировали под «дезинфицирующее средство».

- Продавцом оказался 21-летний молодой человек. При нем задержали и двух покупателей - мужчин 40 и 48 лет. Они сделали крупные закупки, но уверяли полицейских, что брали спиртное исключительно для себя, - сообщили в полиции.

При обыске контейнера-склада и автомобиля, принадлежащего продавцу, оперативники изъяли больше 3600 литров спиртосодержащей жидкости. Всю продукцию отправили на экспертизу. Именно ее результаты покажут, можно ли было это пить, и станут основанием для возбуждения уголовного дела.