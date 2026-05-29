Поезд до Петербурга загорелся в Петрозаводске утром 29 мая

На движение других поездов этот инцидент никак не повлиял. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Поезд № 803 «Петрозаводск - Санкт-Петербург» загорелся утром 29 мая на железнодорожном вокзале столицы Карелии. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В 6:08 при подаче состава под посадку загорелось внешнее оборудование одного из вагонов. Огонь быстро потушили. В 6:53 возгорание полностью ликвидировали. К счастью, никто не пострадал. Поезд сразу убрали с платформы.

Состав решили заменить, но это заняло время. Отправление задержали больше чем на два часа. Пассажирам пришлось ждать на вокзале.

- На движение других поездов этот инцидент никак не повлиял, - подчеркнули в РЖД.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания. Была ли это техническая неисправность или что-то другое - покажет проверка. Узнать точную информацию о движение поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и на горячей линии по номеру: 8-800-775-00-00.