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НовостиПроисшествия29 мая 2026 6:05

Поезд до Петербурга загорелся в Петрозаводске утром 29 мая

Пассажиры ждали замены поезда на вокзале
Регина МАРИНЕЦ
На движение других поездов этот инцидент никак не повлиял.

На движение других поездов этот инцидент никак не повлиял.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Поезд № 803 «Петрозаводск - Санкт-Петербург» загорелся утром 29 мая на железнодорожном вокзале столицы Карелии. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В 6:08 при подаче состава под посадку загорелось внешнее оборудование одного из вагонов. Огонь быстро потушили. В 6:53 возгорание полностью ликвидировали. К счастью, никто не пострадал. Поезд сразу убрали с платформы.

Состав решили заменить, но это заняло время. Отправление задержали больше чем на два часа. Пассажирам пришлось ждать на вокзале.

- На движение других поездов этот инцидент никак не повлиял, - подчеркнули в РЖД.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания. Была ли это техническая неисправность или что-то другое - покажет проверка. Узнать точную информацию о движение поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и на горячей линии по номеру: 8-800-775-00-00.