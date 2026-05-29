Завод БАЗ в Петербурге создает грузовик с восемью ведущими колесами

Первый образец планируют собрать до конца этого года. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания, выпускающая грузовики «БАЗ», разрабатывает новую линейку машин. У них будет формула 8×8 - то есть все восемь колес являются ведущими. Об этом сообщил ТАСС.

Первый образец планируют собрать до конца этого года. В следующем году машину подготовят к сертификации.

- Расширить линейку до формул 8×8 и даже 10×10 несложно из-за однотипности осей, - считают в компании. Также в компании обсуждают создание полноприводных версий 4×4.

БАЗ - это грузовик полностью российской разработки. Он должен заменить на рынке тяжелые внедорожники европейских брендов из «большой семерки»: Mercedes, Volvo, Scania, Man, Daf, Iveco, Renault Trucks.

В конце 2025 года на петербургской площадке, где раньше собирали Scania и Man, запустили серийное производство «БАЗ». Теперь завод осваивает новые модификации.