890 тысяч доз вакцины от бешенства разложат в лесах Ленобласти

Вакцина спрятана внутри брикета из мясокостной муки. Фото: правительство Ленобласти

Специалисты Госветслужбы Ленобласти начали ежегодную кампанию по прививке диких животных от бешенства. Регион благополучен по этой болезни уже 38 лет. Чтобы сохранить статус, в 2026 году в лесах и полях разложат 890 тысяч доз препарата «Рабистав».

- Вакцина спрятана внутри брикета из мясокостной муки. Звери съедают угощение и получают защиту. Лекарство закупили на деньги федерального и областного бюджетов, - отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Фото: правительство Ленобласти

Профилактика бешенства - это не только приманки для лис и енотов. Ветеринары также бесплатно прививают собак и кошек в государственных клиниках. Работают обсерваторы, идет просветительская деятельность в рамках проекта «Мы в ответе…».

Бешенство смертельно опасно и для животных, и для человека. Владельцам домашних питомцев лучше не жалеть времени и сделать прививку в госветстанции - это бесплатно и безопасно. А для диких зверей главная надежда на брикеты с вакциной, которые разбрасывают по всей области.