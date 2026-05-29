Офис обанкроченного банка «Таврический» выставили на торги в Петеребрурге

Здание в центре города выставили на торги. Фото: Яндекс.карты.

В Северной столице выставили на торги историческое здание на улице Радищева, в котором ране располагался головной офис банка «Таврический». Об этом со ссылкой на сайт торгов сообщает 78.ru. За трехэтажное здание 2,4 тысячи квадратных метров просят 362,4 млн рублей.

- Район отличается однородной статусной средой: рядом расположены жилые комплексы премиум-класса, что формирует пул состоятельных арендаторов и клиентов. Это идеальная локация для бизнеса, ценящего статус, доступность и комфорт сотрудников, — говорится в описании объекта.

Отмечается, что здание относится к объектам культурного наследия, что накладывает на нового собственника определенные обязательства по сохранению здания и его внешнего вида. Торги состоятся в середине июля. Как сообщалось ранее, банк «Таврический» остался должен кредиторам 2,69 млрд, часть этой суммы покроют за счет продажи здания.