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НовостиПроисшествия29 мая 2026 8:12

Присяжные оправдали двух поджигателей двери в Невском районе

Мужчины пытались поджечь входную дверь, но потерпели неудачу
Регина МАРИНЕЦ
Коллегия присяжных единогласно решила: вина обоих не доказана.

Коллегия присяжных единогласно решила: вина обоих не доказана.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге суд присяжных вынес двум мужчинам, которых обвиняли в попытках поджога входной двери и убийстве. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, в мае 2024 года неизвестный предложил им за деньги расправиться с несколькими людьми. План был такой: поджечь дверь на девятом этаже дома в Невском районе, закинуть внутрь покрышку и легковоспламеняющуюся жидкость. Жертвы должны были погибнуть от огня или угарного газа.

В ночь на 26 мая обвиняемые пришли к месту. Они сделали все по инструкции и попытались поджечь, но ничего не вышло - жидкость плохо горела. Потерпев неудачу, они убежали. Ущерб оценили в 7 тысяч рублей.

- Один из фигурантов вину не признал. Второй согласился только с поджогом имущества, но отрицал, что хотел убивать, - уточняется в сообщении.

Коллегия присяжных единогласно решила: вина обоих в покушении на убийство и на уничтожение имущества не доказана. Суд отменил предыдущее аналогичное решение и отправил дело на новое рассмотрение. Кто заказал преступление, остается неизвестным - дело в отношении него выделили в отдельное производство.