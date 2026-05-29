Макет общественного пространства в «Крестах» представят на ПМЭФ-2026

Там появятся мультимедийный музей, две гостиницы, гастрономическая улица и прочее. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На стенде Петербурга на ПМЭФ, который пройдет с 3 по 6 июня, покажут, как будет выглядеть бывший следственный изолятор «Кресты» после реставрации. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

- Для частных инвесторов сейчас открыто много знаковых объектов наследия. «Кресты» - один из них. Известная тюрьма на набережной Невы превратится в общественное пространство, - рассказа губернатор в эфире телеканала «78».

Там появятся мультимедийный музей, две гостиницы, гастрономическая улица и пешеходный променад с арт-объектами. Впервые за более чем сто лет территория комплекса станет доступна для горожан.

«Кресты» построили в 1890 году и получили свое название из-за формы зданий. С 1964 года комплекс использовали как следственный изолятор №1. Здесь сидели Николай Гумилев, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Иосиф Бродский и многие другие. В 2017 году заключенных перевели в новый изолятор «Кресты-2» в Колпино, а старый комплекс закрыли.

В марте 2025 года «Кресты» купил строительный холдинг КВС за 1,1 млрд рублей. В декабре того же года утвердили ключевые параметры реставрации. Проект уже согласовали органы охраны памятников.