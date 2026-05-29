Незнакомец трогал себя ниже пояса перед школьницей в автобусе в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Пассажир автобуса №136 снял штаны и начал удовлетворять себя прямо перед девочкой-подростком. Все случилось еще 16 мая, примерно около 09:30, когда общественный транспорт двигался по Кондратьевскому проспекту. Школьнице удалось снять на видео, как незнакомец трогает себя ниже пояса и смотрит в ее сторону, фактически - домогается ее. После этого она рассказала обо всем матери, а та написала заявление.

- 27 мая в полицию обратилась 38-летняя жительница Калининского района. По ее словам, неизвестный мужчина в автобусе №136 совершил в отношении ее 17-летней дочери противоправные действия. Полиция ведет розыск злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестный самоудовлетворил себя перед девочкой в автобусе в Петербурге Видео: ГУ МВД России по СПб и Ло

Вероятно, в отношении незнакомца возбудят уголовное дело, осталось дождаться его задержания. «КП-Петербург» проследит за окончанием истории.