Психолог объяснила, как жителю мегаполиса справиться с тревогой и отключиться от бешеного ритма

Современный образ жизни только усугубляет проблему. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в России отмечают День психотерапевта. В преддверии праздника Piter.tv поговорил с психологом Александрой Каленовой о том, как спасать нервы жителям больших городов.

- Главная проблема тревожного человека в том, что он верит всем своим мыслям, - говорит эксперт. - Такой человек теряет контакт с реальностью. Первым делом психолог помогает ему разделить мысли и факты, научиться жить «здесь и сейчас».

Современный образ жизни только усугубляет проблему. Многие гордятся тем, что всегда на связи. Но смартфон незаметно отключает нас от самих себя. Мозг похож на снежный шар, который постоянно трясут. Уведомления, чаты, новости не дают «снежинкам» чувств и мыслей осесть на дно.

Каленова советует отдыхать без гаджетов и осваивать «бесформенный покой». Речь о состоянии, когда вы просто есть. Ничего не делаете, ничего не анализируете. Как если лечь на траву и смотреть в небо, не пытаясь угадать в облаках фигуры.