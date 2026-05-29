Опера «Борис Годунов» откроет фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинском

Одно из главных событий первой недели - концерт «Музыка театра» 3 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 29 мая по 24 июля в Петербурге пройдет главное событие сезона в Мариинском театре XXXIV фестиваль «Звезды белых ночей». В программе - премьеры и выступления звезд мирового уровня.

Откроет фестиваль 29 мая на новой сцене опера Мусоргского «Борис Годунов». Это нашумевшая премьера текущего сезона, поставленная болгарскими мастерами Орлином Анастасовым и Денисом Ивановым. Главную партию исполнит народный артист России, звездный бас Ильдар Абдразаков, за дирижерским пультом - Валерий Гергиев. Тот же состав выступит и 31 мая.

В день открытия на исторической сцене покажут «Лебединое озеро» Чайковского с Марией Ильюшкиной и Эваном Капитеном. А в Концертном зале первым событием станет выступление Страдивари-ансамбля с произведениями Моцарта, Грига, Бартока и Дворжака.

- Одно из главных событий первой недели - концерт «Музыка театра» 3 июня, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. На исторической сцене выступят Хибла Герзмава, Ольга Бородина, Татьяна Сержан, Сергей Скороходов, Виктория Терешкина, Александр Сергеев, - поделились планами в пресс-службе театра.

А 4 июня на новой сцене впервые в России покажут спектакль Большого театра имени Алишера Навои из Ташкента - оперу Генделя «Тамерлан». В главных партиях - певцы из Узбекистана, Испании и Аргентины. За пультом - Алибек Кабдурахманов.