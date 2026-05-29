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НовостиЗвезды29 мая 2026 11:04

Петербург запустит масштабный проект к 120-летию Шостаковича

21 июня произведения Шостаковича прозвучат в Эрмитаже
Регина МАРИНЕЦ
На сентябрь также запланированы тематические семинары.

На сентябрь также запланированы тематические семинары.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге объявили о запуске просветительской программы, приуроченной к юбилею Дмитрия Шостаковича. По словам организаторов, наследие композитора - не просто музыка, а живой слепок XX века с его катастрофами и надеждами.

- В рамках проекта подготовят серию материалов вместе с историками и музыковедами, а также появится интерактивный сайт «Музей композитора», - рассказали организаторы на пресс-конференции «АиФ - Петербург».

Первые концерты уже намечены. 21 июня произведения Шостаковича прозвучат в Эрмитаже. А 8 сентября «Ленинградскую симфонию» сыграют в Центральной детской библиотеке Московского района. На сентябрь также запланированы тематические семинары.

В музее «А музы не молчали…» покажут блокадные артефакты, включая лист с правками, которые композитор вносил в текст своей речи. В Петербургской филармонии оформили абонемент на все концерты Шостаковича в этом сезоне. Кроме того, там прочитают цикл лекций о его жизни вне музыки.