Обуховский завод получит 234 млн рублей на модернизацию

Предприятие обновит оборудование за счет выделенных средств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Петербурга одобрило льготный заем для Обуховского завода. Фонд развития промышленности города выдели 234,2 млн рублей на пять лет. Процент составит от 3 до 7 процентов годовых.

- Инвестиции помогут предприятию нарастить мощности. Заем - часть городской программы поддержки промышленности. Льготные кредиты дают тем заводам, которые вкладываются в развитие и импортозамещение, - уточнил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

На эти средства предприятие обновит оборудование и модернизирует производство. Ожидается, что после этого завод сможет выпускать больше продукции, замещать импортные детали своими и работать быстрее.

Обуховский завод делает изделия и для армии, и для гражданских нужд. Например, его специалисты производят гидроцилиндры для Большого Смоленского моста - один из главных инфраструктурных проектов города.