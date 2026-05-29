Полицейские доставили детей в дежурную часть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Юных зацепов 11 и 13 лет задержали на станции Ленинский проспект. Об экстремалах в полицию сообщили очевидцы. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Как выяснилось, подростки дождались, когда состав до Гатчины остановится, и зацепились за хвостовой вагон. В таком положении они проехали три минуты до станции Дачное. На обратном пути они выбрали другой поезд - следующий в Ораниенбаум. На этот раз юные экстремалы забрались в межвагонное пространство и доехали до Ленинского проспекта.

Мальчики-зацеперы в Петербурге Видео: УТ МВД России по СЗФО

- Полицейские доставили их в дежурную часть. Туда же пригласили родителей, - рассказали транспортные полицейские.

С мальчишками провели серьезный разговор: объяснили, что зацепинг и руфинг - это не игра, а смертельная опасность. На родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.