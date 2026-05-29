Маленький ребенок пострадал при пожаре в пятиэтажке на Краснопутиловской улице

Восьмилетний ребенок пострадал в пожаре в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маленький ребенок пострадал при пожаре в пятиэтажном доме на Краснопутиловской улице утром 29 мая в Кировском районе Петербурга. Огонь охватил балконы четвертого и пятого этажей, затронув сразу две квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Спасатели справились с огнем к 11:40.

- Из дома эвакуировали 6 человек. Восьмилетнего ребёнка пришлось госпитализировать. В настоящий момент подробности о состоянии здоровья пострадавшего ребенка неизвестны, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте работали четыре единицы техники и 17 сотрудников МЧС. Их оперативные действия позволили быстро локализовать и потушить пожар.