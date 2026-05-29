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НовостиЭкономика29 мая 2026 12:11

Больше 15 тысяч рублей могут получать подростки Петербурга на летней подработке

Сумму рассчитывают исходя из прожиточного минимума
Регина МАРИНЕЦ
Столько можно заработать за половину месяца при сокращенном графике.

Столько можно заработать за половину месяца при сокращенном графике.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зарплата подростков на летней подработке в Петербурге составляет около 15 тысяч рублей. Об этом рассказала первый зампред городского комитета по труду и занятости Татьяна Морозкова на пресс-конференции ТАСС.

Столько можно заработать за половину месяца при сокращенном графике (четыре часа в день). Сумму рассчитывают исходя из прожиточного минимума.

- Я не считаю, что для Петербурга это большая цифра. Но, к сожалению, мы живем в рамках бюджетного финансирования. Может быть, пора бы уже задуматься, что не только центр занятости и комитет по труду оплачивать должен, но и работодатели, - заявила чиновница.

Если подросток устраивается через службу занятости к работодателю, который сотрудничает с муниципалами, ему дополнительно начисляют около 1,8 тысячи рублей материальной поддержки.