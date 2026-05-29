Больше 15 тысяч рублей могут получать подростки Петербурга на летней подработке

Столько можно заработать за половину месяца при сокращенном графике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зарплата подростков на летней подработке в Петербурге составляет около 15 тысяч рублей. Об этом рассказала первый зампред городского комитета по труду и занятости Татьяна Морозкова на пресс-конференции ТАСС.

Столько можно заработать за половину месяца при сокращенном графике (четыре часа в день). Сумму рассчитывают исходя из прожиточного минимума.

- Я не считаю, что для Петербурга это большая цифра. Но, к сожалению, мы живем в рамках бюджетного финансирования. Может быть, пора бы уже задуматься, что не только центр занятости и комитет по труду оплачивать должен, но и работодатели, - заявила чиновница.

Если подросток устраивается через службу занятости к работодателю, который сотрудничает с муниципалами, ему дополнительно начисляют около 1,8 тысячи рублей материальной поддержки.