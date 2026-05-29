Пятая Технологическая долина появится в Петербурге

В новой долине будут три ключевых направления. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов сообщил о планах создания новой точки роста для науки и инноваций в Петербурге - пятой Технологической долины. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Уже в ближайшие два года начнет функционировать первая из Технологических долин - «ИТМО-Хайпарк». Проектируется кампус второй долины - «Невская дельта», которая объединит СПбГУ и Морской университет. Также планируется создание третьей долины - «Технополис» Политеха, и четвертой - в Кронштадте, в энергетической сфере, - отметили в пресс-службе городской администрации.

По словам губернатора, сотрудничество Петербурга с федеральным центром «Сириус» по поручению Президента России открывает новые перспективы для развития. В новой долине будут три ключевых направления: робототехника, ориентированная на промышленные предприятия города, инновационно-исследовательская деятельность, охватывающая вузы и образование, которое привлечет в Петербург талантливых специалистов со всей страны.

Основные площадки пятой долины могут быть размещены на Васильевском острове.