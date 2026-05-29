В туалете можно даже оформить регистрацию. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Туалетную комнату в историческом доме Петербурга выставили на продажу за 1,1 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе по продаже недвижимости.

За эти деньги покупатель получит два маленьких помещения в 8 квадратных метров без окон. В них есть унитаз, который и останется новому владельцу. Продавец особо подчеркивает: объект не предназначен для проживания.

Фото: Циан

- Раньше его сдавали под склад за 8 тысяч рублей в месяц, - уточняется в объявлении.

Главный плюс такого жилья (точнее, нежилья) - возможность постоянной регистрации. Также владелец сможет парковать машину по льготной цене - всего 1800 рублей в год. Коммуналка же обойдется в 600 рублей.

Автор объявления предлагает использовать помещение для коммерческих целей. Например, открыть там кабинет мастера маникюра или продолжить сдавать под хранение. Вариантов немного, но они есть.