Одноклассники затравили школьницу из Петербурга с помощью дипфейк-порно

Школьница пожаловалась на травлю. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Скандал произошел в одной из школ Северной столицы. Как сообщает 78.ru, ученики устроили травлю одной из школьниц из-за внешности и телосложения. Как сообщила журналистам мать девятиклассницы, школьницу оскорбляли с пятого класса. В этом году хулиганы создали дипфейк видео эротического содержания и опубликовали его в группе на 500 человек. Ролик увидели одноклассники и другие ученики школы.

- Дочь после этого лежала два дня, - рассказала мать пострадавшей. - Она терпела это очень долго, когда это находилось в школе, в классе. Это видео отвратительное, агрессивное. Ребенок пролежал просто два дня не вставая.

По словам женщины, она пыталась решить проблему с администрацией школы. Написала заявление социальному педагогу. Но в школе на встречу не пошли. По словам женщины, все, что сделали в школе, собрали хулиганов и заставили извиниться. После этого травля продолжилась. Кроме того, один из родителей мальчика, участвовавшего в травле, начал угрожать месье пострадавшей.