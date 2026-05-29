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НовостиПроисшествия29 мая 2026 12:57

Двух угонщиков Mitsubishi из Петербурга задержали в Карелии спустя два года

Оба задержанных уже были судимы ранее
Регина МАРИНЕЦ
Похищенный автомобиль вернули владельцу.

Похищенный автомобиль вернули владельцу.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские спустя два года нашли угнанную из Петербурга иномарку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, угонщики скрывались в Карелии.

Весной 2024 года владелец внедорожника припарковался на улице Доблести, а когда вернулся, машины не было. Mitsubishi Outlander стоимостью 1,5 млн рублей пропал. Мужчина обратился в полицию. Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

- В 2026 года оперативники уголовного розыска нашли след и выехали в Карелию. Там задержали двоих ранее судимых мужчин - 34 и 35 лет. При обысках у них изъяли мобильные телефоны, - рассказали в полиции.

Похищенный автомобиль вернули владельцу. Полиция продолжает проверять задержанных на причастность к другим преступлениям.