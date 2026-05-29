Более 19 тонн мандаринов с личинками мух обнаружили в порту Петербурга

Партию цитрусов не пустили в Петербург. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Россельхознадзора в Большом морском порту Петербурга обнаружили в партии мандаринов из ЮАР личинки средиземноморской плодовой мухи. Общий вес зараженной партии составил 19,2 тонны. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

- По результатам лабораторных исследований выяснилось, что вся партия фруктов инфицирована опасным карантинным вредителем., - уточнили в пресс-службе.

Из-за заражения выпуск этой партии мандаринов на территорию России запрещен. Это решение принято в целях предотвращения распространения вредителя и защиты фитосанитарного благополучия страны.

Средиземноморская плодовая муха - это опасный карантинный вредитель, который может нанести серьёзный ущерб урожаю фруктов. Заражённые плоды могут стать источником распространения вредителя на большие территории. Поэтому важно предотвращать ввоз заражённых партий фруктов на территорию страны.