Россиянам рассказали, как можно получить в собственность заброшенный участок

Юрист объяснил, как получить в собственность заброшенный участок. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Россияне вправе получить в собственность заброшенные участки и дачи. Об этом сообщила «Абзацу» юрист по недвижимости и Галина Земскова. По словам эксперта, претендовать на бесхозную землю может любой гражданин, если сумет подтвердить факт отсутствия владельца. Для этого необходимо запросить выписку из ЕГРН, а с ней уже обратиться к председателю СНТ или в администрацию.

- Если участок частный, человеку важно найти собственника. Если он государственный или владелец умер, то его могли выставить на торги. У муниципалитета такой участок можно взять в аренду, и дальше выкупить его через преимущественное право. Если владелец участка так и не нашелся, подается заявление в органы местного самоуправления о желании получить права на конкретный земельный участок, – отметила Земскова.

После этого можно поставить участок на кадастровый учет. Но процедура приобретения все равно производиться как покупка. Стоимость земли складывается из кадастровой и рыночной. Если новый владелец покупает землю через выкуп, то стоимость высчитывается как от 10 до 60% кадастровой стоимости, если у частного лица – считают от рыночной.