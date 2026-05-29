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НовостиОбщество29 мая 2026 16:00

Россиянам рассказали, в каком случае больничный может обернуться увольнением

Юрист Петрова: Поддельный больничный лист может грозить увольнением
Юлия СТАЛИНА
Одной из причин, по которой начальник вправе попрощаться с подчиненным, это отпуск, замаскированный под больничный.

Одной из причин, по которой начальник вправе попрощаться с подчиненным, это отпуск, замаскированный под больничный.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Юрист рассказала, в каких случаях работодатель может уволить сотрудника после больничного. Нюансы этого процесса объяснила эксперт по трудовому праву Ольга Петрова в разговоре с изданием «Абзац». Одной из причин, по которой начальник вправе попрощаться с подчиненным, это отпуск, замаскированный под больничный.

Петрова пояснила, что этой схемой пользуются некоторые сотрудники. Правда, работодатель не может получить от медучреждения данные о том, действительно ли его сотрудник болел, так как информация является врачебной тайной. Но подлинность документа проверить можно.

- Работник не обязан отвечать на вопросы, где он был во время больничного. Но, если работодатель считает, что лист оформлен незаконно, он может запросить такую информацию - все документы регистрируются. Если подтвердится, что лист недействительный, то он не является основанием ни для оплаты, ни для подтверждения уважительной причины отсутствия на работе, – заявила Петрова.

В таком случае работодатель имеет право привлечь сотрудника в дисциплинарной ответственности и даже уволить.