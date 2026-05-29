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НовостиЗвезды29 мая 2026 13:41

Лариса Долина перенесла операцию на позвоночнике после проблем со здоровьем

Певица призналась, что из-за сильных болей ей пришлось изменить рабочий график
Юлия СТАЛИНА
Лариса Долина столкнулась с проблемами со здоровьем.

Лариса Долина столкнулась с проблемами со здоровьем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и перенесенной операции на позвоночнике. Как сообщает Peterburg2.ru, певице потребовалась госпитализация из-за сильных болей в спине.

О своем состоянии артистка впервые подробно рассказала во время пресс-бранча. По словам Долиной, ситуация оказалась настолько тяжелой, что врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

- Сейчас артистка проходит восстановление и старается снизить физические нагрузки. Лариса Александровна отметила, что привычный ритм жизни пришлось серьезно пересмотреть, - сообщает издание.

По словам певицы, большие нагрузки были связаны не только с концертами, но и с работой в театре на Таганке, где она исполняет одну из главных ролей. Постоянные репетиции, переезды и активная работа на сцене негативно сказались на состоянии позвоночника.

Как отмечают источники, именно напряженный график и постоянная физическая нагрузка могли стать одной из причин ухудшения самочувствия артистки.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Долина не собирается полностью отказываться от сцены. Однако теперь ей приходится внимательнее относиться к собственному состоянию и отказываться от части выступлений.