Лариса Долина перенесла операцию на позвоночнике после проблем со здоровьем

Лариса Долина столкнулась с проблемами со здоровьем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и перенесенной операции на позвоночнике. Как сообщает Peterburg2.ru, певице потребовалась госпитализация из-за сильных болей в спине.

О своем состоянии артистка впервые подробно рассказала во время пресс-бранча. По словам Долиной, ситуация оказалась настолько тяжелой, что врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

- Сейчас артистка проходит восстановление и старается снизить физические нагрузки. Лариса Александровна отметила, что привычный ритм жизни пришлось серьезно пересмотреть, - сообщает издание.

По словам певицы, большие нагрузки были связаны не только с концертами, но и с работой в театре на Таганке, где она исполняет одну из главных ролей. Постоянные репетиции, переезды и активная работа на сцене негативно сказались на состоянии позвоночника.

Как отмечают источники, именно напряженный график и постоянная физическая нагрузка могли стать одной из причин ухудшения самочувствия артистки.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Долина не собирается полностью отказываться от сцены. Однако теперь ей приходится внимательнее относиться к собственному состоянию и отказываться от части выступлений.