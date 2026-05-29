Умер Денис Лагутин, лидер рок-группы «Мировая весна»

Денису Лагутину было всего 47 лет. Фото: mirovayavesna.ru

В Петербурге на 47-м году жизни скончался музыкант Денис Лагутин, основатель рок-группы «Мировая весна». Музыканта не стало 27 мая, когда Денис находился в бессознательном состоянии после операции. О смерти Дениса сообщил в социальных сетях его друг, актер Нияз Садыков.

По словам Садыкова, здоровье артиста резко ухудшилось в середине мая, после чего его срочно госпитализировали в реанимационное отделение. Диагноз - разрыв аневризмы головного мозга. Несмотря на все усилия врачей, спасти музыканта не удалось.

- Не стало Дениса. Умер, не приходя в себя после операции. Мои соболезнования родным и близким. Прощай, друг Денис, я всегда буду помнить тебя. Очень больно, - рассказал Садыков в своих соцсетях.

Церемония прощания с Денисом Лагутиным запланирована на понедельник, 1 июня.

Напомним, ранее скончался Сергей Стадлер, главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.