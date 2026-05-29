Отца из Петербурга задержали за поездку на скутере с двумя маленькими дочерями

Мужчина свою вину признал и раскаялся. Фото: https://t.me/IrinaVolk_MVD

Отца из Петербурга задержали за опасную поездку на скутере с двумя маленькими дочерями. Инцидент произошел в центре Петербурга 28 мая, когда 33-летний водитель электроскутера попал на видеокамеры. На нарушение оперативно отреагировали полицейские. Об этом сообщила Ирина Волк. Мужчину задержали.

- 33-летний водитель перевозил на заднем сиденье своих детей - шести и девяти лет - по Вознесенскому проспекту. Такое поведение представляло серьезную опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, - отметила Волк в своих соцсетях.

Полицейские задержали водителя и доставили его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Электроскутер был изъят и помещён на специализированную стоянку. Также мужчине выписали несколько протоколов по административным нарушениям, одним из которых по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».